Bolsa de Lisboa fecha a perder 1,41% em linha com principais praças europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira em queda, com o índice PSI a recuar 1,41%, para 5.929,55 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 14 caíram, numa sessão em que apenas a Semapa fechou acima da 'linha de água' tendo valorizado 0,30%, para 13,38 euros.

A liderar as descidas esteve a EDP Renováveis, que cedeu 4,64%, para 19,20 euros, seguida pelo BCP, que recuou 2,59%, para 0,21 euros, pela Greenvolt, que desvalorizou 2,14%, para 7,32 euros, e pelos CTT, que caíram 2,02% para 3,64 euros.

Com desvalorizações inferiores a 2%, mas a superar a casa de 1% estiveram a EDP (-1,45%, para 4,76 euros), a Altri (-1,22%, para 4,52 euros) e a Navigator (-1,09%, para 3,26 euros).

A cair fecharam ainda os títulos da REN (-0,78%, para 2,53 euros), da Sonae SGPS (-0,65%, para 1,00 euros), da Corticeira Amorim (-0,41%, para 9,61 euros), da Galp Energia (-0,35%, para 11,38 euros), da Jerónimo Martins (-0,31%, para 19,47 euros), da Mota-Engil (-0,11%, para 1,84 euros) e a NOS (-0,10%, para 4,17 euros).

Nas principais praças europeias, Madrid desceu 0,86%, Londres recuou 0,59% e Paris cedeu 0,13%. Frankfurt fechou a valorizar 0,01%.