Bolsa de Lisboa fecha com ligeiro ganho de 0,01% após quatro sessões em queda

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma ligeira variação positiva de 0,01% no índice PSI20, que ficou em 4.407,71 pontos, pondo fim a um ciclo negativo após quatro sessões em queda.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em baixa, sete em alta e uma inalterada. A REN liderou as subidas ao ganhar 1,02% para 2,47 euros e a Pharol encerrou no topo das descidas ao perder 1,75% para 0,11 euros.

No resto da Europa, as principais bolsas terminaram com ganhos mais expressivos. Milão subiu 1,06%, Paris 0,79%, Frankfurt 0,74%, Madrid 0,72% e Londres 0,58%.

em atualização