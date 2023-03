Bolsa de Lisboa fecha em alta com EDP Renováveis a liderar subidas

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Março, 2023 • 18:12 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira com uma subida no índice PSI de 0,75% para 6.014,72 pontos, apoiada pela EDP Renováveis, que liderou os ganhos e somou mais de 5%.

Das 15 cotadas que integram este índice, 10 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada (Semapa, em 14,30 euros).

A EDP Renováveis avançou 5,33% para 20,37 euros e, em sentido contrário, o BCP, ficou no topo das descidas e recuou 2,68% para 0,22 euros.

A Galp subiu 3,36% para 11,39 euros, a Mota-Engil avançou 2% para 1,63 euros e a Jerónimo Martins somou 1,24% para 19,65 euros.

Entre as cotadas com ganhos abaixo de 1%, a NOS subiu 0,62% para 4,23 euros e os CTT avançaram 0,54% para 3,71 euros.

Nas descidas, a EDP caiu 1,57% para 4,63 euros, após ter anunciado na quarta-feira, já com o mercado encerrado, que totalizou 679 milhões de euros de lucro em 2022, mais 3% do que no ano anterior.

Para os resultados de 2022 contribuíram a atividade de renováveis na Europa e as operações de redes de eletricidade no Brasil.

Pelo contrário, a seca extrema registada em Portugal "penalizou fortemente" os resultados da EDP.

A Corticeira Amorim perdeu 0,51% para 9,73 euros e a Greenvolt baixou 0,42% para 7,04 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 0,69%, Londres 0,37%, Frankfurt 0,15% e Madrid registou uma subida mais ligeira de 0,05%.