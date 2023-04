Bolsa de Lisboa fecha em alta com Mota-Engil a subir 6,14%

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão com o índice PSI a subir 0,38% para 6.222,32 pontos, apoiado por uma subida de mais de 6% da Mota-Engil.

Das 16 cotadas que integram o principal índice da bolsa, 11 ficaram em alta, quatro em baixa e os CTT terminaram inalterados (3,69 euros).

A Mota-Engil liderou as subidas pelo terceiro dia consecutivo, ao avançar 6,14% para 2,04 euros, tendo registado uma valorização de quase 15% desde o final da semana passada.

A EDP subiu 3,01% para 5,14 euros e a Semapa avançou 0,85% para 14,22 euros.

Entre as cotadas com subidas inferiores a 0,80%, ficaram a Corticeira Amorim (10,20 euros), a EDP Renováveis (20,23 euros), a Navigator (3,40 euros), a REN (2,69 euros), a Jerónimo Martins (22,18 euros), a Sonae (1,04 euros), a Altri (4,84 euros) e o BCP (0,23 euros).

Nas descidas, a NOS caiu 8,24% para 4,05 euros, a Ibersol recuou 1,52% para 6,50 euros, a Galp perdeu 0,96% para 10,84 euros e a Greenvolt cedeu 0,08% para 6,35 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,77%, Paris 0,21% e Frankfurt fechou com uma ligeira variação positiva de 0,08%, mas Londres baixou 0,13%, após ter sido divulgado que a inflação no Reino Unido recuou em março para 10,1%, face aos 10,4% de fevereiro, uma descida mais fraca do que era esperado pelo mercado.