Bolsa de Lisboa fecha em alta com o PSI a valorizar 1,76%

Edifício da Bolsa de Lisboa.

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Março, 2023 • 18:32

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta terça-feira em alta, com o índice PSI a registar uma subida de 1,76% para 5 871 pontos, acompanhando as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 subiram e duas caíram.

O BCP liderou as subidas ao avançar 4,24% para 0,20 euros, seguido pela Altri que subiu 4,19% para 4,83 euros.

Os CTT ganharam 3,09% para 3,51 euros, a Semapa 2,89% para 13,54 euros, a Galp Energia 2,54% para 10,18 euros, a Jerónimo Martins 2,52% para 21,18 euros, a Sonae 2,37% para 0,97 euros e a Mota-Engil 2,25% para 1,54 euros.

Também a subir ficaram a Navigator (2,22% para 3,31 euros), a Ibersol (2,11% para 6,76 euros), a Corticeira Amorim (1,56% para 9,78 euros), a EDP (0,82% para 4,80 euros), a REN (0,79% para 2,56 euros) e a NOS (0,19% para 4,24 euros).

Por outro lado, a Greenvolt caiu 1,49% para 6,61 euros e a EDP Renováveis recuou 0,72% para 19,93 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, com Madrid a avançar 2,45%, Londres 1,79%, Frankfurt 1,75% e Paris 1,42%.