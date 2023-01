Bolsa de Lisboa fecha em alta com subida de quase 8% da Mota-Engil

Carlos Mota Santos, sobrinho de António Mota, vai acumular funções como presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva da Mota-Engil. © Pedro Correia/Global Imagens

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta segunda-feira em alta, com o índice PSI a avançar 0,30% para 5 926,86 pontos, apoiado por uma subida de quase 8% da Mota-Engil.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 ficaram em alta e cinco em baixa.

A Mota-Engil, que liderou as subidas, avançou 7,84% para 1,32 euros, após ter comunicado ao mercado na sexta-feira que convocou uma assembleia-geral de acionistas para o dia 30 de janeiro, no Porto, na qual vai votar alterações ao conselho de administração, como a nomeação de três novos membros.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota Gestão e Participações propôs a eleição, para o mandato em curso (2021-2023) de José Pinto Nogueira, João Parreira, e de Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro de Passos Coelho e ex-líder do CDS, como membros do conselho de administração da construtora.

Há uma semana, foi anunciado que o presidente do conselho de administração da Mota-Engil, António Mota, e o presidente da comissão executiva, Gonçalo Moura Martins, renunciaram aos seus cargos na empresa para dar início a "um processo de mudança geracional" no grupo, com Carlos Mota Santos, sobrinho de António Mota, como presidente do conselho de administração e da comissão executiva.

Nas maiores subidas do PSI destacaram-se ainda a Jerónimo Martins (1,61% para 21,52 euros) e a Corticeira Amorim (1,03% para 8,87 euros).

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1%, o BCP subiu 0,52% para 0,17 euros, a Sonae avançou 0,21% para 0,97 euros e a EDP Renováveis registou uma ligeira valorização de 0,10% para 20,28 euros.

Em sentido contrário, a Altri desceu 0,60% para 5,01 euros, a Greenvolt baixou 0,52% para 7,63 euros e a NOS caiu 0,41% para 3,88 euros.

Com descidas mais baixas, a Galp recuou 0,32% para 12,58 euros e a EDP cedeu 0,27% para 4,77 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,25%, Milão 0,81%, Paris 0,68% e Londres 0,33%, tendo Madrid encerrado com uma ligeira descida de 0,07%.