A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em terreno negativo, alinhada com as principais bolsas europeias, tendo o índice PSI20 recuado 1,43% para 5.582,76 pontos, com a EDP Renováveis a liderar as descidas.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 16 desceram e três subiram. A EDP Renováveis caiu 4,61% para 19,65 euros.

As principais bolsas europeias fecharam igualmente no 'vermelho', com Frankfurt a perder 1,94%, Milão 1,84%, Paris 1,75%, Madrid 1,36% e Londres 1,20%.