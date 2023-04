Bolsa de Lisboa fecha em baixa com Galp a liderar descidas

© Spencer Platt/AFP

A Bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta terça-feira com o índice PSI a recuar 0,13% para 6.190,67 pontos, seguindo a tendência das principais praças europeias, com a Galp a liderar as descidas.

Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, seis ficaram em alta, nove em baixa e uma terminou inalterada.

A Galp caiu 1,73% para 10,81 euros e o BCP, único banco que integra o PSI, destacou-se nas subidas ao avançar 1,74% para 0,23 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda os CTT (-1,63% para 3,62 euros) e a Greenvolt (-1,36% para 6,18 euros).

A EDP Renováveis baixou 0,59% para 20,12 euros, a Jerónimo Martins caiu 0,27% para 21,80 euros e a Semapa perdeu 0,15% para 13,70 euros.

Em sentido contrário, a Corticeira Amorim subiu 1,58% para 10,28 euros, a Mota-Engil avançou 0,95% para 1,91 euros, a EDP subiu 0,54% para 5,17 euros e a Sonae avançou 0,19% para 1,03 euros.

No resto da Europa, Madrid desceu 1,23%, Milão 1,03%, Paris 0,56% e Londres 0,27%, mas Frankfurt registou uma ligeira variação positiva de 0,05%.

Na bolsa de Madrid, o Banco Santander liderou as descidas no índice IBEX 35 com uma descida de 5,97%, após apresentar resultados.

O grupo espanhol Santander teve lucros de 2.571 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 1% do que no mesmo período de 2022, anunciou hoje o banco.