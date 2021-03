Bolsa de Lisboa fecha em queda alinhada com Madrid e Milão

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Março, 2021 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, com o índice PSI20 a cair 0,41% para 4.774,53 pontos, seguindo o rumo negativo das bolsas de Madrid e Milão.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram e quatro subiram. Os CTT destacaram-se nas descidas com uma queda de 2,49% para 2,55 euros, depois de na segunda-feira terem liderado as subidas.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Novabase (-1,89% para 3,63 euros), a Pharol (-1,78% para 0,12 euros) e a Sonae SGPS (-1,52% para 0,68 euros).

A Corticeira Amorim caiu 1,26% para 11 euros e a EDP recuou 1,02% para 4,77 euros.

Entre as cotadas que perderam menos de 1%, a Jerónimo Martins desceu 0,88% para 12,95 euros, a Semapa baixou 0,50% para 11,92 euros e a NOS cedeu 0,44% para 2,74 euros.

A conter uma maior descida do PSI20, estiveram os ganhos da Ibersol (1,01% para 6,02 euros), da Galp (0,71% para 9,67 euros), da EDP Renováveis (0,43% para 18,74 euros) e do banco BCP (0,42% para 0,12%).

No resto da Europa, não houve uma tendência dominante. Londres subiu 0,38%, Paris 0,29% e Frankfurt 0,19%, mas Madrid perdeu 0,27% e Milão 0,78%, com estas duas bolsas afetadas pelo rumo negativo de Wall Street, que a meio da sessão regista uma descida de 0,12% no índice Dow Jones e de 0,98% no Nasdaq.