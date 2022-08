Bolsa de Lisboa fecha estável com PSI a avançar apenas 0,01%

© EPA

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira estável, com uma ligeira variação positiva de 0,01% no índice PSI, para 6.269,69 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias tiveram ganhos mais expressivos.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e uma inalterada. A Altri foi a mais subiu (1,91% para 5,86 euros).

Nas principais subidas do PSI, a Sonae SGPS avançou 1,63% para 1,06 euros, a Navigator somou 1,52% para 4,15 euros e a Galp registou uma valorização de 1,46% para 10,78 euros.

A Greenvolt subiu 1,31% para 10,80 euros, a Jerónimo Martins ganhou 0,79% para 23,02 euros e a NOS avançou 0,38% para 3,73 euros.

Nas descidas, EDP Renováveis liderou com uma queda de 2,15% para 25,98 euros e a EDP recuou 1,16% para 5,11 euros.

A Corticeira Amorim perdeu 0,75% para 10,52 euros, a REN caiu 0,72% para 2,76 euros, os CTT baixaram 0,60% para 3,32 euros e o BCP cedeu 0,53% para 0,15 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 1%, Frankfurt 0,52%, Paris 0,45% e Londres 0,35%.

Em contraciclo, a bolsa de Madrid recuou 0,05%, pressionada pela queda da maioria dos bancos, com o Bankinter a perder 0,83% e o Santander 0,04%.

(Notícia atualizada às 18h08)