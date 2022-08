Bolsa de Lisboa fecha negativa com PSI a recuar 1,48%

© Daniel ROLAND/AFP

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira a sessão com o índice PSI a perder 1,48% para 6.112,27 pontos, tendo a EDP Renováveis liderado as descidas com uma queda ligeiramente acima de 4%.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 13 desceram e só duas terminaram em alta: a Galp, que avançou 1,66% para 11,33 euros, acompanhando a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, e a Mota-Engil, que somou 0,17% para 1,20 euros.

Em sentido contrário, a EDP Renováveis baixou 4,06% para 24,81 euros, a Jerónimo Martins caiu 2,90% para 22,12 euros e os CTT desceram 2,28% para 3,22 euros.

A EDP perdeu 2,10% para 5,02 euros e a Navigator desceu 1,58% para 3,99 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações inferiores de 1,5% terminaram a Corticeira Amorim (10,24 euros), a Sonae SGPS (1,01 euros), a Altri (5,53 euros), a Greenvolt (10,02 euros), a Semapa (14,10 euros) e o BCP (0,14 euros).

No resto da Europa, as bolsas desceram, mas menos do que na sexta-feira. Madrid caiu 0,92%, Paris 0,83%, Frankfurt 0,61% e Milão 0,24%.

A preocupação com novas subidas das taxas de juro nos Estados Unidos e na zona euro mantém-se após o simpósio de Jackson Hole, que reuniu dirigentes de vários bancos centrais.