Bolsa de Lisboa fecha no verde com PSI a somar 0,33% e BCP a liderar subidas

A bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira no verde, com o índice PSI a avançar 0,33% para 5.883,42 pontos e com o BCP a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram este índice, nove subiram e seis desceram. O BCP subiu 2,48% para 0,15 euros e, nas descidas, os CTT baixaram 1,73% para 4,27 euros.

Nas maiores subidas, ficaram a Jerónimo Martins (1,16% para 20,12 euros), a EDP (1,03% para 4,40 euros) e a Altri (1,02% para 6,46 euros).

A Corticeira Amorim subiu 0,20% para 9,81 euros e anunciou, após o encerramento do mercado, que o seu lucro aumentou 25,9%, para 20,1 milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2021 e as vendas subiram 32% para 264 milhões de euros.

A Galp, que também anunciou resultados, mas antes da abertura da bolsa, desceu 0,84% para 11,20 euros.

A Galp Energia obteve um resultado líquido de 155 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, em comparação com 26 milhões de euros do período homólogo de 2021.

A NOS, que deverá divulgar resultados trimestrais ainda esta terça-feira, registou uma descida de 0,73% para 4,05 euros.

Ainda nas descidas, a EDP Renováveis caiu 0,64% para 21,59 euros e a Sonae SGPS perdeu 0,19% para 1,04 euros.

No resto da Europa, Madrid avançou 1,83%, Milão 1,61%, Paris 0,79%, Frankfurt 0,72% e Londres 0,22%, com as ações do setor financeiro a impulsionarem os ganhos, no dia em que começou uma reunião do banco central norte-americano que termina na quarta-feira.