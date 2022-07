Bolsa de Lisboa fecha no vermelho a perder 0,94%

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa fechou esta quinta-feira em queda, com uma descida no índice PSI de 0,94% para 5.884,58 pontos, penalizado pelo setor da energia.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, seis ficaram no 'verde', nove desceram, tendo a EDP Renováveis liderado as quedas, ao desvalorizar-se 3,14% para 23,16 euros.

Ainda no setor energético, a REN - Redes Energéticas Nacionais recuou 2,22% para 2,64 euros, a Galp Energia cedeu 2,08% para 9,68 euros e a Greenvolt perdeu 1,95% para 7,56 euros. Também a EDP fechou no 'vermelho' (-1,20% para 4,63 euros).

Em terreno positivo, destaque para os CTT, que se valorizaram 1,56%, para os 3,26 euros, seguidos pela Navigator, com ganhos de 1,15%, fechando a valer 4,06 euros, no dia em que divulga resultados do primeiro semestre.

Já depois do fecho do mercado, empresa de pasta e papel anunciou o fecho de um acordo de princípio com a alemã P2X Europe para a criação de uma 'joint-venture' P2X Portugal, visando desenvolver uma unidade industrial para a produção de combustível verde destinado à aviação, foi hoje divulgado.

As principais bolsas europeias encerraram com tendências contrárias, com Madrid e Frankfurt no 'vermelho' (-0,20% e -0,27%, respetivamente) e Paris e Londres em terreno positivo, com ganhos de 0,27% e 0,09%