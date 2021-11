Bolsa de Lisboa fecha no 'vermelho' com Altri e BCP em queda acentuada © EPA

A bolsa de Lisboa encerrou hoje no 'vermelho', pelo segundo dia consecutivo, com o índice PSI20 a perder 1,37% para 5.501,97 pontos e com a Altri e o BCP em queda acentuada.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 15 baixaram e quatro subiram.

No topo das descidas pela segunda sessão consecutiva, a Altri caiu 6,84% para 5,38 pontos, após ter divulgado na quinta-feira que está a estudar a autonomização dos negócios de pasta de papel e da energia, um processo que deverá assentar num modelo em que os acionistas do grupo passarão a deter a totalidade da participação maioritária na Greenvolt.

O BCP terminou igualmente com uma forte descida de 6,23% para 0,14 euros.

As principais bolsas europeias fecharam negativas, numa altura em que aumentam os casos de covid-19 e vários países voltam a adotar medidas restritivas. Madrid caiu 1,68%, Milão 1,17%, Londres 0,45%, Paris 0,42% e Frankfurt 0,38%.