Bolsa de Lisboa fecha positiva apoiada por subida de 4% do BCP

O presidente executivo do Millennium BCP, Miguel Maya © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Janeiro, 2023 • 21:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira em alta, com o índice PSI a somar 0,64% para 5.866,87 pontos, apoiado por uma subida de 4% do BCP, no topo dos ganhos pela terceira sessão consecutiva.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e uma permaneceu inalterada (a Corticeira Amorim, em 8,86 euros).

O BCP subiu 4,03% para 0,16 euros, a EDP avançou 2,92% para 4,86 euros, a Jerónimo Martins ganhou 2,75% para 20,90 euros e a Mota-Engil somou 2,70% para 1,22 euros.

Com subidas acima de 1% ficaram ainda os CTT (1,76% para 3,18 euros) e a Sonae (1,41% para 0,97 euros).

A EDP Renováveis subiu 0,39% para 20,66 euros e a NOS avançou 0,36% para 3,89 euros.

Em sentido contrário, a Galp liderou as descidas e caiu 3,84% para 12,28 euros, acompanhando a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais.

A Altri cedeu 2,13% para 5,05 euros, a Navigator recuou 0,86% para 3,47 euros e a Semapa perdeu 0,80% para 12,44 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no 'verde', com Paris a subir 2,30%, Frankfurt 2,18%, Madrid 1,93%, Milão 1,74% e Londres 0,41%.