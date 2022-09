Bolsa de Lisboa fecha positiva com PSI a avançar 0,20%

Das 15 cotadas, oito terminaram em baixa e sete em alta (Imagem de arquivo) © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Setembro, 2022 • 18:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira com ganhos, após seis sessões consecutivas em baixa, tendo o índice PSI avançado 0,20% para 5.783,85 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, oito terminaram em baixa e sete em alta.

Nas subidas destacaram-se a Greenvolt-Energias Renováveis (4,88% para 9,25 euros) e a EDP Renováveis (3,28% para 24,21 euros).

A Sonae SGPS liderou as descidas e caiu 2,10% para 0,91 euros.

No mesmo sentido, a NOS perdeu 1,67% para 3,54 euros e a Jerónimo Martins baixou 1,54% para 21,78 euros.

O BCP caiu 1,51% para 0,14 euros e os CTT desceram 1,50% para 2,95 euros.

Nas principais subidas, a Semapa avançou 2,69% para 13 euros, a Galp ganhou 1,11% para 10 euros e a EDP registou uma valorização de 0,98% para 4,95 euros.

Com valorizações mais baixas, a REN somou 0,20% para 2,54 euros e a Altri 0,10% para 5,14 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 1,20%, Paris 0,87%, Frankfurt 0,76% e Londres 0,63%, mas Madrid registou uma ligeira variação negativa de 0,01%, num dia em que as atenções se dividiram entre a reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana e o discurso do presidente russo, Vladimir Putin, a decretar uma mobilização parcial para continuar a ofensiva na Ucrânia.