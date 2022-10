Bolsa de Lisboa fecha positiva com PSI a subir 1,79%

O presidente executivo da NOS, Miguel Almeida © TIAGO PETINGA/LUSA

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira em alta, com o índice PSI a registar uma valorização de 1,79% para 5.397,74 pontos, acompanhando as subidas do resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 subiram, duas desceram e duas ficaram inalteradas.

Nas subidas, destacaram-se a NOS, que avançou 5,20% para 3,52 euros e os CTT, que somou 5,17% para 2,85 euros.

Nas maiores subidas terminaram ainda a EDP Renováveis (3,37% para 21,75 euros), a EDP (2,66% para 4,56 euros) e a Sonae (2,24% para 0,84 euros).

A Galp terminou a sessão com um ganho de 2,10% para 10,03 euros, no dia em que foi anunciado que o presidente executivo (CEO) da empresa, Andy Brown, comunicou ao Conselho de Administração que vai terminar o seu mandato em 31 de dezembro.

A Navigator avançou 2,07% para 3,56 euros, o BCP ganhou 1,15% para 0,12 euros e a Mota-Engil subiu 0,38% para 1,06 euros.

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira que a participada Mota-Engil México, em consórcio com a CRRC, assinou um contrato para a realização de um projeto ferroviário no valor de 1,3 mil milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil salienta que o contrato consiste na construção das linhas quatro, cinco e seis do metro de Monterrey, com uma extensão de 36 quilómetros.

Em sentido contrário, nas descidas, a Greenvolt caiu 1,86% para 8,44 euros e a Jerónimo Martins perdeu 1% para 18,86 euros.

A Semapa (12,22 euros) e a Corticeira Amorim (9,10 euros) ficaram sem alterações.

As principais bolsas europeias também fecharam em alta. Milão subiu 1,57%, Madrid 1,29%, Frankfurt 0,79%, Paris 0,55% e Londres 0,22%.