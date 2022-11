Bolsa de Lisboa fecha positiva em linha com a Europa

© Unsplash

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira positiva, com o índice PSI a ganhar 0,16% para 5.880,12 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 desceram e cinco subiram, com a Galp a liderar os ganhos ao avançar 1,40% para 11,56 pontos.

Em terreno positivo ficaram ainda outras quatro cotadas de peso: a Jerónimo Martins (1,05% para 21,24 euros), a EDP Renováveis (0,97% para 22,92 euros), a EDP (0,67% para 4,51 euros) e o BCP (0,20% para 0,15 euros).

A Altri liderou as descidas e recuou 2,47% para 5,53 euros, tendo divulgado, após o fecho do mercado, que os seus lucros subiram 29,9% para 117,4 milhões nos primeiros nove meses de 2022, face a igual período de 2021.

"O desempenho financeiro do grupo Altri foi influenciado pelo volume de produção, pelas vendas, mas também pelos preços. As receitas totais atingiram os 805,9 milhões de euros, um crescimento de 37,7% face aos nove meses de 2021", de acordo com o comunicado divulgado.

Nas maiores descidas, a Greenvolt caiu 1,47% para 8,06 euros, a Semapa baixou 0,98% para 14,10 euros e os CTT cederam 0,93% para 3,18 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações mais baixas, a Navigator perdeu 0,84% para 3,79 euros, a Sonae recuou 0,72% para 0,97 euros, a NOS desceu 0,71% para 3,92 euros e a Corticeira Amorim caiu 0,56% para 8,85 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,78%, Madrid 0,68%, Milão 0,61%, Paris 0,42% e Londres registou uma ligeira variação positiva de 0,02%, num dia em que a bolsa de Nova Iorque está encerrada devido ao feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.