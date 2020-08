Na teça-feira, o índice PSI20 encerrou com uma queda de 1,06% para 4.381,72 euros, com a Navigator a liderar as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 terminaram a sessão em baixa e quatro em alta.

No resto da Europa, Londres caiu 1,11%, Milão perdeu 0,41%, Frankfurt 0,04% e Madrid registou uma ligeira variação negativa de 0,01%, ao contrário de Paris, que terminou com uma variação positiva de 0,01%.