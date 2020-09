Bolsa de Lisboa inicia sessão a cair 0,54%

Das 18 cotadas, apenas a EDP estava em campo positivo, com uma subida de 0,73% para os 4,249 euros.

Entre os pesos pesados do índice, o BCP perdia 1,76% para os 8,91 cêntimos. A Galp Energia caía 1,38%, com os títulos com uma cotação de 8,592 euros. A Jerónimo Martins caía 0,67% para os 14,07 euros.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI20 a ceder 0,80% para 4.252,43 pontos, acompanhando as descidas registadas nas principais praças europeias.

Das 18 cotadas que compõem o PSI20, 11 desceram, seis subiram e uma terminou sem alterações.

No resto da Europa, Frankfurt perdeu 0,70%, Londres 0,71%, Milão 1,09%, Paris 1,22% e a bolsa de Madrid teve uma queda de 2,21%, penalizada sobretudo pelo setor da banca.