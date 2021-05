Bolsa de Lisboa inicia sessão a subir 0,08%

(Fábio Poço/Global Imagens) © Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Maio, 2021 • 08:29

A Bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,08%, para os 5.095,66 pontos.

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira variação negativa de 0,01% no índice PSI20, que ficou em 5.091,61 pontos, com a EDP Renováveis a liderar as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias terminaram com subidas pouco expressivas. Milão ganhou 0,13%, Madrid 0,16%, Frankfurt 0,17%, Paris 0,28% e Londres 0,52%.