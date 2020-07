Bolsa de Lisboa inverte tendência e negoceia a cair 0,34%

A bolsa de Lisboa está hoje a negociar em baixa, invertendo a tendência da abertura, com o índice PSI20 a perder 0,34% para 4.435,11 pontos, penalizado pela EDP Renováveis, a NOS e a Galp.

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,54%, para os 4.473,18 pontos.

Contudo, pelas 09:00, das 18 cotadas na principal praça portuguesa, nove caíam, oito subiam e uma mantinha-se inalterada, a EDP nos 4,35 euros, numa sessão em que as principais congéneres europeias, depois de terem iniciado a sessão com um comportamento misto, negociavam em terreno positivo.

Os “papéis” da Sonae lideravam as quedas, ao recuarem 1,07% para 0,64 euros, seguidos da EDP Renováveis, a cair 0,74% para 13,50 euros, da Ibersol, a descer 0,69% para 5,74 euros, da NOS, a perder 0,68% para 3,49 euros, e da retalhista Jerónimo Martins, a cair 0,55% para 15,31 euros.

A Galp, por seu turno, caía 0,24% para 10,56 euros, depois de ter identificado “transações não autorizadas” de derivados sobre licenças de emissão de CO2 que “resultaram numa perda de cerca de 60 milhões de euros”.

No entanto, a petrolífera, garantiu ter a situação “integralmente superada”.

Do lado dos ganhos, as ações do BCP subiam 0,56% para 0,11 euros, enquanto os “papéis” dos CTT avançavam 0,23% para 0,23 euros e os da Altri valorizavam-se 0,09% para 4,33 euros.