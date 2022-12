Bolsa de Lisboa mantém tendência de abertura e continua negativa. Galp lidera descidas

Edifício da Galp © Global Imagens

A bolsa de Lisboa continuava esta quinta-feira em baixa, mantendo a tendência da abertura, perdendo 0,18% ao fim de uma hora de atividade e com as ações da Galp a recuarem 0,79% para 12,60 euros.

Cerca das 09h05 em Lisboa, o PSI perdia 0,18% para 5.719,84 pontos, com 13 papéis a descerem, um a subir e a REN inalterada nos 2,54 euros por ação.

Às ações da Galp seguiam-se CTT, Navigator e Greenvolt, que recuavam 0,66% para 3,02 euros, 0,63% para 3,44 euros e 0,63% para 7,90 euros, respetivamente.

No vermelho estavam também o BCP, que desvalorizava 0,49% para 0,14 euros, a Jerónimo Martins, que recuava 0,39% para 20,18 euros, a Semapa, que baixava 0,32% para 12,34 euros, e a EDP, que se encontrava nos 4,67 euros depois de ter descido 0,28%.

A Altri recuava 0,24% para 5,00 euros, a Mota-Engil perdia 0,17% para 1,16 euros e a NOS desvalorizava 0,11% para 3,77 euros.

Com perdas mais modestas, a EDP Renováveis baixava 0,10% para 20,64 euros e a Sonae 0,05% para 0,93 euros.

Em sentido inverso, a Corticeira Amorim era a única no verde, ao avançar 0,11% para 8,74 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As principais bolsas europeias negociavam hoje de manhã no vermelho, seguindo a tendência verificada em Wall Street e nos mercados asiáticos, após os receios com a situação epidemiológica na China.

Entre as principais europeias, Londres era a que mais perdia, ao contrair 0,64%, seguindo-se Milão (-0,49%), Paris (-0,44%) e Madrid (-0,43%). Frankfurt desvalorizava 0,33%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:35 o principal índice, o PSI, baixava 0,32% para 5.711,84 pontos.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0661 dólares, enquanto o barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 recuava no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres para 81,98 dólares.