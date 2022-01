Bolsa de Lisboa mantém tendência de abertura e cresce 0,89%

Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Pelas 09:25, o PSI20 avançava 0,89% e encontrava-se nos 5.619,02 pontos.

À mesma hora, 16 "papéis" subiam e três baixavam o seu valor.

A liderar as subidas estava o BCP, que avançava 1,92% para 0,14 euros, seguindo-se os CTT e a Ibersol, com aumentos de 1,76% para 4,64 euros e 1,54% para 5,26 euros, respetivamente.

Com valorizações iguais ou acima de 1,00% estavam ainda a Galp (1,53% para 8,65 euros), Ramada (1,41% para 7,18 euros), Semapa (1,03% para 11,82 euros) e Sonae (1,00% para 1,01 euros).

EDP (0,99% para 4,88 euros), REN (0,98% para 2,57 euros), Greenvolt (0,94% para 6,41 euros) e Mota-Engil (0,94% para 1,29 euros) também estavam no "verde".

Por fim, a Altri e a Pharol subiam ambas 0,80% para 5,66 euros e 0,08 euros, respetivamente, enquanto Novabase crescia 0,78% para 5,16 euros, a NOS valorizava-se 0,59% para 3,43 euros e a Navigator 0,30% para 3,36 euros.

Em sentido inverso, a EDP Renováveis liderava as descidas, com uma valorização de 0,64% para 21,76 euros.

No "vermelho" estavam também a Corticeira Amorim (-0,35% para 11,24 euros) e a Jerónimo Martins (-0,15% para 20,07 euros).

Na sexta-feira, o PSI20, encerrou no 'vermelho' a última sessão do ano, com uma descida de 0,04%, para 5.569,48 pontos, mas fechando 2021 com uma valorização de 13,7%.

As principais bolsas europeias abriram hoje as primeiras sessões do ano no "verde", num dia em que a londrina está encerrada devido a um feriado público.

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se a 1,1346 dólares, contra 1, 1313 dólares na sexta-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 78,83 dólares, contra 77,78 dólares na sessão anterior.