Bolsa de Lisboa mantém tendência de abertura e cresce mais de 1,00% na primeira hora

A bolsa de Lisboa continuava esta segunda-feira em alta, na tendência de abertura, e ganhava mais de 1,00% após uma hora de atividade, com a Altri a crescer 2,10% para 5,11 euros quando todos os 'papéis' estavam positivos.

Cerca das 9.05 horas em Lisboa, o PSI ganhava 1,07% para 5.787,63 pontos, com todos os 15 'papéis' a subirem.

Às ações da Altri seguiam-se CTT, Galp e BCP, que avançavam 1,46% para 3,13 euros, 1,35% para 12,78 euros e 1,30% para 0,15 euros, respetivamente.

Com subidas iguais ou superiores à barreira do 1,00% estavam ainda a Greenvolt (1,03% para 7,88 euros) e NOS (1,00% para 3,82 euros).

Valorizavam-se ainda a Navigator (0,98% para 3,49 euros), a Sonae (0,86% para 0,94 euros), Mota-Engil (0,68% para 1,18 euros) e a REN (0,60% para 2,54 euros).

Por sua vez, a Corticeira Amorim subia 0,57% para 8,77 euros, a EDP Renováveis valorizava 0,49% para 20,68 euros e a Jerónimo Martins crescia 0,40% para 20,26 euros.

Com subidas mais modestas estavam a EDP (0,32% para 4,67 euros) e a Semapa (0,16% para 12,38 euros).

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As principais bolsas europeias negociavam esta manhã no 'verde', abrindo o ano com boas perspetivas depois de algumas das principais terminarem o ano com perdas no acumulado de 2022.

Entre as principais bolsas europeias, Paris era a que mais crescia, ao ganhar 1,05%, seguindo-se Milão (0,89%), Madrid (0,81%) e Frankfurt (0,58%), numa sessão em que Londres não negoceia em dia de substituição do Ano Novo por este feriado por coincidido com o fim de semana.

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se nos 1,0716 dólares.