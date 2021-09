Bolsa de Lisboa mantém tendência e segue em baixa

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Setembro, 2021 • 10:17 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa seguia em terreno negativo, mantendo a tendência da abertura e entre uma Europa mista, com a EDP a evitar maiores perdas do índice.

Na quinta-feira, o principal índice, o PSI20, fechou a ganhar 0,60% para 5.505,55 pontos, em linha com o sentimento positivo das principais praças europeias.

A NOS e a EDP renováveis eram as cotadas que mais perdiam, com descidas de 1,15% e 0,78% para 3,63 euros e 22,98 euros, respetivamente.

Os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins pressionavam o índice, a caírem 0,74% e 0,68% para 18,20 euros e 0,13 euros.

A Galp Energia, por sua vez, recuava 0,33% para 8,58 euros.

Do lado dos ganhos, a REN e a EDP eram as ações que mais subiam, com ganhos de 0,80% e 0,70% para 2,52 e 4,78 euros, respetivamente.

As bolsas europeias seguiam hoje mistas, com os investidores a aguardarem pela divulgação de dados sobre o emprego nos EUA, que poderão servir de base para uma ação da Reserva Federal norte-americana (Fed).

O governo norte-americano prevê divulgar hoje o número de pessoas inscritas nas suas folhas salariais, sem incluir o setor agropecuário.

Segundo a empresa Dow Jones, os economistas esperam um aumento de 720 mil novos postos de trabalho e que a taxa de desemprego desça para 5,2%.

Números mais baixos poderiam dar um sinal de que o emprego está a estagnar, o que afetaria negativamente os mercados.

O banco central dos EUA anunciou na sexta-feira que poderá começar a reduzir os estímulos à economia se esta "evoluir como previsto".

No mercado de matérias matérias-primas, depois da subida de 2%, o preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, seguia a subir 0,15%, até aos 73,14 dólares.