Bolsa de Lisboa negoceia a cair 0,10% arrastada pelas ações da Galp

A bolsa de Lisboa está a negociar no vermelho, com índice PSI a cair 0,10% para 5.950,94 pontos, arrastada pelas ações da Galp que seguem a perder 0,68%.

Pelas 08:40 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, seis caíam, oito subiam e duas, a Semapa e a Ibersol, mantinham-se inalteradas nos 12,96 euros e 6,68 euros, respetivamente.

As ações da Galp lideravam as descidas, ao perderem 0,68% para 10,96 euros, seguidas dos títulos do BCP que caíam 0,64%, para 0,22 euros e dos "papéis" da Corticeira Amorim que recuavam 0,41% para 9,75 euros, bem como das ações da Mota-Engil que desciam 0,22% para 2,24 euros.

A operadora de telecomunicações NOS, por sua vez, estava também a perder 0,12% para 3,23 euros.

A contrariar as quedas, estava a EDP a subir 0,40% para 4,48 euros, a Greenvolt a ganhar 0,33% para 6,02 euros e a Navigater a avançar 0,32% para 3,13 euros.

A Altri, por seu turno, recuperava 0,24% para 4,24 euros, a REN subia 0,20% para 2,48 euros e a EDP Renováveis ganhava 0,17% para 17,88 euros.

No mesmo sentido, os CTT ganhavam 0,14% para 3,53 euros e a retalhista Jerónimo Martins subia 0,08% para 26,02 euros.

As bolsas europeias negoceiam hoje no vermelho, arrastadas pela tendência negativa em Wall Street e na Ásia, após a divulgação da última ata da Reserva Federal norte-americana, que aponta para novos aumentos das taxas de juros este ano.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa ligeira, depois de se conhecer a ata da última reunião da Reserva Federal (Fed), que apontou para novas subidas da taxa de juro de referência este ano.

O índice seletivo Dow Jones cedeu 0,38%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,18% e o S&P500 baixou 0,20%.

Na sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, vai falar num evento em França, pelo que os investidores estão também a aguardar mais sinais sobre a subida das taxas de juro na zona euro.