Bolsa de Lisboa negoceia a cair 0,29% com Mota-Engil a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa estava a negociar no vermelho, esta sexta-feira, com o índice PSI a cair 0,29% para 5.963,27 pontos e com a Mota Engil a liderar as perdas (-0,62%).

Pelas 8.37 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista nacional, 11 desciam, uma mantinha-se inalterada, a Semapa nos 13,16% e quatro subiam, numa Europa em que as principais congéneres negociavam em baixa.

As ações da Mota Engil perdiam 0,62% para 2,41 euros, as da Corticeira Amorim caíam 0,61% para 9,84 euros e os CTT desciam 0,44% para 3,37 euros.

Ainda a negociarem abaixo de 0,5%, destacavam-se a retalhista Jerónimo Martins a perder 0,42% para 23,58 euros, a Navigater a deslizar 0,30% para 3,29 euros, a NOS a recuar 0,36% para 3,24 euros e a EDP Renováveis a quebrar 0,34% para 16,27 euros, além da Ibersol a afundar 0,3% para 6,7 euros.

Por último, também com quedas, estava a Grenvolt, que perdia 0,085 para 6,03 euros, a REN que descia 0,20% para 2,44 euros e o BCP que caía 0,28% para 0,25 euros.

Em contraciclo, na área da energia a Galp subia 0,33% para 12,22 euros, enquanto a holding Sonae avançava 0,32% para 0,95 euros.

A Altri, por sua vez, recuperava 0,24% para 4,19 euros e a EDP subia 0,12% para 4,19 euros.

"Temos muita incerteza sobre a economia chinesa", disse Hebe Chen, analista da IG Markets, na Bloomberg Television, explicando ainda que "o mercado está agora numa encruzilhada sobre se podemos ou não continuar a falar sobre a história da recuperação da economia chinesa ou devemos mudar a narrativa para uma China a desacelerar ou mesmo entrar em recessão".