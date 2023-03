Bolsa de Lisboa negoceia a cair 0,44% com Galp a liderar as perdas

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Março, 2023 • 09:34 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa estava a negociar 'no vermelho' com o índice PSI15 a cair 0,44% para 6.030,75 pontos e com a Galp a liderar as perdas.

Pelas 08:40 horas em Lisboa, das 15 ações cotadas no principal índice da bolsa portuguesa, sete caíam e oito subiam, entre uma Europa que negociava depois da abertura em terreno positivo, à exceção de Madrid.

As ações da Galp perdiam 2,29% para 11,27 euros, seguidas da EDP que caíam 1,21% para 4,72 euros e EDP Renováveis que caíam 0,82% para 14,28 euros.

No mesmo sentido, a Semapa perdia 0,82% para 14,28 euros, a Greenvolt recuava 0,41 % para 7,23 euros, a Sonae deslizava 0,19% para 1,03 euros e a Mota Engil perdia 0,11% para 1,86 euros, apesar do grupo Mota Engil ter anunciado hoje que obteve um lucro de 41 milhões de euros em 2022, um aumento de 69% face ao período homólogo.

Além disso, é referido que os resultados de 2022 foram influenciados por um período marcado pelo crescimento de 47% da atividade "para um patamar inédito" de faturação de 3,8 mil milhões de euros, valor previsto de ser alcançado no Plano Estratégico em vigor apenas em 2026.

Em contraciclo, surge a Altri que ganhava 0,99% para 4,68 euros, seguida da Navigator que subia 0,90% para 3,36 euros e o BCP que avançava 0,61% para 0,23 euros.

As ações da REN, por sua vez, subiam 0,59% para 2,56 euros, as da Corticeira Amorim valorizavam-se 0,31% para 9,80 euros e as da retalhista Jerónimo Martins ganhavam 0,26% para 19,47 euros.

Ainda em terreno positivo estavam as ações dos CTT, que subiam 0,13% para 3,76 euros e as da Nos que ganhavam 0,10% para 4,19 euros.