Bolsa de Lisboa negoceia a subir 0,21% com BCP a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa está a subir, com o índice PSI a avançar 0,21% para 6.011,09 pontos e com as ações do BCP a liderarem os ganhos (+0,61%).

Pelas 8.53 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, nove subiam, quatro desciam e três mantinham-se inalteradas - os CTT nos 3,41 euros, a Ibersol nos 6,66 euros e a Navigator nos 3,20 euros -, quando os seus congéneres europeus estão agora a negociar em terreno positivo, à exceção de Milão que perdia 0,21%.

As ações do BCP subiam 0,61% para 0,25 euros, seguidas dos 'papéis' da retalhista Jerónimo Martins, que recuperava 0,58% para 24,26 euros, e dos títulos da REN, que avançavam 0,41% para 2,45 euros.

A EDP, por sua vez, subia 0,36% para 4,14 euros, a Semapa valorizava-se 0,31% para 12,96 euros, a Mota-Engil recuperava 0,21% para 2,44 euros e a EDP Energia avançava 0,18% para 10,75 euros.

Com um aumento mais ligeiro, seguiam a NOS, a subir 0,06% para 3,30 euros, e a Galp, a ganhar 0,04% para 12,02 euros.

Em sentido contrário, a Greenvolt caía 0,40% para 6,13 euros, seguida pela Altri, que perdia 0,47% para 4,20 euros, a holding Sonae, que também recuava 0,47% para 0,95 euros, e a Corticeira Amorim, que perdia 0,20% para 10,06 euros.