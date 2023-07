Bolsa de Lisboa negoceia a subir 0,3% liderada pela EDP Renováveis

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa segue esta segunda-feira a negociar em alta, com o índice PSI a subir 0,30% para 6.196,96 pontos, com a EDP Renováveis a liderar os ganhos ao avançar 1,67%.

Pelas 9:17 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, nove subiam, quatro desciam e três mantinham-se inalteradas - a Semapa, Ibersol e Corticeira Amorim, respetivamente, nos 13,12 euros, 7,00 euros e 10,10 euros -, numa Europa em que as congéneres negociavam no vermelho.

As ações da EDP Renováveis valorizavam-se 1,67% para 17,52 euros, as da NOS ganhavam 0,87% para 3,49 euros, as da Mota-Engil subiam 0,63% para 2,55 euros e as da Greenvolt ganhavam 0,59% para 2,55 euros.

Abaixo destas subidas, a EDP valorizava-se 0,37% para 4,30 euros, a Altri ganhava 0,37% para 4,17 euros, o BCP subia 0,12% para 0,25 euros e a retalhista Jerónimo Martins avançava 0,07% para 26,76 euros.

A contrariar as subidas, a Sonae recuava 0,98% para 1,01 euro, a Navigator perdia 0,64 euros e os CTT recuavam 0,27% para 3,64 euros

Na área da energia, a Galp perdia 0,12% para 11,37 euros.

Esta semana será conhecida a inflação no Japão, a decisão sobre os juros pela Fed norte-americana e a do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas diretoras.

O euro apreciou-se 0,2% para 1,1144 dólares, enquanto as obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos avançaram um ponto base para 3,85%.

O preço do petróleo Brent caiu 0,5% para 80,63 dólares o barril.