Bolsa de Lisboa negoceia em alta com Corticeira Amorim a subir 1,76%

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Fevereiro, 2023 • 09:56

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira a negociar em alta, com 13 das 15 ações do PSI a subirem, lideradas pelas da Corticeira Amorim, que avançavam 1,76% para 9,25 euros.

Cerca das 9.15 horas em Lisboa, o PSI subia 0,13% para 5.894,27 pontos, com 13 'papéis' a subirem de cotação e dois a caírem (Jerónimo Martins, -2,26% para 19,48 euros, e Mota-Engil, -1,65% para 1,67 euros).

Às ações da Corticeira Amorim seguiam-se as do BCP e Navigator, que se valorizavam 1,08% para 0,20 euros e 0,87% para 3,24 euros.

As ações da Sonae, Semapa e Altri eram outras das que mais subiam, designadamente 0,69% para 0,94 euros, 0,66% para 12,20 euros e 0,65% para 4,66 euros.

As outras sete ações que subiam de cotação registavam acréscimos entre 0,26% e 0,59%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, a seguir a tendência de Wall Street, sustentada por dados macroeconómicos e resultados empresariais positivos, mas à espera da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Hoje, os investidores estão pendentes do anúncio das decisões de política monetária do banco central dos EUA, que será feito já com os mercados europeus fechados.

Os investidores preveem que a Fed suba as taxas de juro em 25 pontos base, ou seja, uma moderação do ritmo de subida das taxas de juro iniciada em março de 2022.

Na quinta-feira será a vez do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra.

Os mercados também aguardam hoje a publicação da primeira estimativa da taxa de inflação na zona euro em janeiro, bem como a reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e vários produtores aliados para analisar a situação do mercado.

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 1,09% para 34.086,04 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,67% para 11.584,55 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.