Bolsa de Lisboa negoceia em alta com EDP a subir 1,39%

A bolsa de Lisboa estava esta manhã a negociar em alta, a inverter a tendência de abertura, com as ações da EDP a liderarem os ganhos, já que avançavam 1,39% para 4,83 euros.

Cerca das 09h em Lisboa, o PSI subia 0,30% para 6.061,82 pontos, com oito 'papéis' a subirem, seis a descerem e um a manter a cotação (Corticeira Amorim em 9,88 euros).

Às ações da EDP seguiam-se as do BCP e da EDP Renováveis, que se valorizavam 0,61% para 0,23 euros e 0,49% para 20,39 euros.

As ações da REN, Sonae e Jerónimo Martins eram outras das que mais subiam, designadamente 0,39% para 2,58 euros, também 0,39% para 1,04 euros e 0,26% para 19,60 euros.

As outras duas ações que se estavam a valorizar registavam acréscimos da cotação entre 0,22% e 0,23%.

Em sentido contrário, as ações da Mota-Engil, Semapa e NOS recuavam 0,62% para 1,59 euros, 0,56% para 14,18 euros e 0,53% para 4,16 euros.

As ações dos CTT, Navigator e Greenvolt eram as outras que desciam de cotação, estando a cair 0,26% para 3,78 euros, 0,18% para 3,33 euros e 0,14% para 7,11 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta ligeira, pendentes da comparência no Senado do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, que pode dar mais pistas sobre a evolução da política monetária.

Os investidores estão à espera que o presidente da Fed compareça hoje perante a Comissão de Serviços Financeiros do Senado para debater a política monetária, um testemunho que repetirá na quarta-feira perante o Congresso.

Powell vai comparecer antes de se conhecer na sexta-feira o relatório sobre o emprego nos EUA e a taxa de inflação nos EUA em fevereiro na próxima terça-feira.

Os analistas da Renta4 esperam que Powell mantenha o seu discurso sobre a necessidade de aumentos adicionais das taxas de juro para controlar a inflação.

Na Ásia, os mercados bolsistas fecharam mistos num dia em que o Banco da Reserva Federal da Austrália aumentou as taxas de juro em 25 pontos base para 3,6%, enquanto foi anunciado que o comércio externo chinês caiu 0,8% nos primeiros dois meses do ano face ao mesmo período de 2022.

Neste contexto, os futuros sobre os principais indicadores dos EUA apontam para um ligeiro ganho na abertura, enquanto as bolsas europeias abriram quase inalteradas.

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,12% para 33.431,44 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,11% para 11.675,74 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0673 dólares, contra 1,0685 dólares na segunda-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2023 abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 86,40 dólares, contra 86,18 dólares na segunda-feira.