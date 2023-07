Bolsa de Lisboa negoceia em alta de 0,24% liderada pelas ações da NOS

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta, com o índice PSI a avançar 0,24% para 5.889,63 pontos, liderada pela subida de 3,24% da operadora de telecomunicações NOS.

Pelas 08:40 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, sete subiam e nove desciam, numa sessão em que a praça portuguesa estava em contraciclo com as principais congéneres europeias que negociavam no vermelho.

As ações da NOS subiam 3,24% para 3,32 euros, a holding Sonae valorizava-se 1,1% para 0,91 euros e os "papéis" do BCP recuperavam 0,88% para 0,22 euros.

A Altri, por sua vez, ganhava 0,67% para 4,21 euros, a Galp subia 0,60% para 10,86 euros, os CTT avançavam 0,43% para 3,51 euros e a Navigator valorizava-se 0,26% para 3,10 euros.

Em sentido contrário, no setor da energia a EDP afundava 1,09% para 4,34% e a EDP Renováveis caía 0,83% para 17,25 euros.

A Corticeira Amorim estava a perder 0,83% para 9,59 euros, a Ibersol descia 0,59% para 6,74 euros e a Semapa perdia 0,47% para 12,84 euros.

Pela negativa seguiam ainda a Mota-Engil a descer 0,46% para 2,18 euros, a REN a cair 0,20% para 2,46 euros e a Greenvolt a descer 0,17% para 5,91 euros.

Os principais mercados asiáticos fecharam a cair, enquanto os investidores esperam pelos dados de emprego nos Estados Unidos para avaliar se haverá mais aumentos de juros por parte da Reserva Federal norte-americana.

"Os EUA podem não ver um arrefecimento imediato no mercado de trabalho e a Fed precisará de manter as taxas de juros mais altas por mais tempo para conter a inflação", disse Stuart Paul, economista da Bloomberg.

Os investidores também estarão atentos a qualquer decisão sobre o estímulo económico do Governo chinês, após o primeiro-ministro Li Qiang ter prometido "não poupar tempo" na implementação de uma série de políticas direcionadas para fortalecer a recuperação económica do país.

Na área cambial, o euro registou poucas oscilações, cotando-se a 1,0891 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, por sua vez, também se manteve estável nos 4,03%, enquanto o barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,5% para 72,16 dólares e o preço do ouro valorizou-se 0,1% para 1.913,10 dólares a onça.