Bolsa de Lisboa negoceia em baixo com NOS a liderar descidas

Edifício da NOS, em Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Junho, 2022 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa está hoje a negociar no vermelho, com o índice PSI a cair 0,75% para 6.125,36 pontos, e a NOS, CTT, Mota-Engil e EDP a liderarem as perdas.

Pelas 08:46 em Lisboa, das 15 ações cotadas no principal índice bolsista português, 12 caíam, duas subiam e uma mantinha a cotação, a Jerónimo Martins, nos 20,30 euros.

As ações da NOS caíam 1,92% para 3,89 euros, seguidas das dos CTT, a perderem 1,73% para 3,13 euros, e das da Mota-Engil, a recuarem 1,10% para 1,26 euros.

Ainda em queda, a EDP Renováveis perdia 1,05% para 22,69 euros, a EDP perdia 1,10% para 4,58 euros, a Semapa recuava 1,03% para 13,40 euros e a Altri descia 1% para 6,44 euros.

No setor da banca, o BCP perdia 0,98% para 0,17 euros, a Greenvolt caía 0,82% para 7,28 euros, a REN deslizava 0,69% para 2,87 euros e a Sonae quebrava 0,68% para 1,17 euros.

Por seu turno, a Corticeira Amorim seguia a mesma tendência de baixa, a negociar-se a cair 0,14% para 10,60 euros.

A contrariar as perdas do índice PSI seguiam a Galp, a subir 0,17% para 11,81 euros, e a Navigator, a avançar 0,36% para 3,91 euros.