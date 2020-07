Bolsa de Lisboa negoceia no vermelho a cair 0,30%

A bolsa de Lisboa negociava no vermelho, com o índice PSI20 a perder 0,30% para 4.406,85 pontos, penalizado pelos “papéis” da EDP, que caíam 1,26%, do BCP, que recuavam 0,37%, e da EDP Renováveis, que perdiam 0,15%.

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,56%, para os 4.395,03 pontos.

Pelas 09:04, das 18 cotadas no principal índice bolsista nacional, nove caíam, seis subiam e três mantinham-se inalteradas, a Ibersol nos 5,70 euros, a Novabase nos 3,16 euros e a Semapa nos 8,20 euros, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) se reúne para discutir a política monetária.

As ações da Corticeira Amorim caíam 3,61% para 9,62 euros, as da EDP perdiam 1,26% para 4,32 euros, enquanto o BCP recuava 0,37% para 0,10 euros e a EDP Renováveis caía 0,15% para 13,34 euros.

Na quarta-feira, a EDP Renováveis (EDPR) anunciou que chegou a acordo com fundos geridos pela Macquarie Infrastructure e Real Assets para a compra do negócio de energias renováveis da Viesgo, com ‘enterprise value’ de 565 milhões de euros.

No mesmo dia, a EDP anunciou que vai aumentar o capital em mais de mil milhões de euros para financiar a compra do negócio de energias renováveis da espanhola Viesgo.

Do lado dos ganhos, a NOS subia 0,92% para 3,51 euros, os CTT avançavam 0,68% para 2,22 euros, e a Galp recuperava 0,67% para 10,52 euros.

Ainda no setor energético, a REN valorizava-se 0,20% para 2,47 euros. A Pharol, por sua vez, subia 0,20% para 0,10 euros.