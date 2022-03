Bolsa de Lisboa perde 0,16% em dia de ligeiras quedas na Europa

Corticeira Amorim © Filipe Amorim / Global Imagens

A bolsa de Lisboa fechou hoje em queda, com o principal índice, o PSI20, a recuar 0,16% para 5.565,44 pontos, seguindo a tendência de grande parte dos principais pares europeus.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, dez fecharam em queda e nove subiram. A Corticeira Amorim liderou as perdas, com um recuo de 4% para 9,85 euros.

Entre os pesos-pesados da bolsa lisboeta, a Galp recuou 2,48%, fechando nos 10,44 euros. A queda foi seguida de perto pelo BCP, que perdeu 2,08% para 0,14 euros.

No setor energético, a EDP caiu 1,32%, para 4,2 euros e a Greenvolt 1,13% para 6,15 euros. Também o setor do papel pressionou o índice, com a Navigator a ceder 0,31% para 3,24 euros e a Altri 0,09% para 5,75 euros.

Já a Ibersol perdeu 0,36% para 5,56 euros, enquanto a Pharol recuou 0,13% para 0,08 euros e a Mota-Engil 0,08% para 1,32%.

Por outro lado, a NOS subiu 1,99% para 3,59 euros e a Ramada Investimentos 1,79% para 6,84 euros. No setor energético também a EDP Renováveis avançou 1,28% para 22,16 euros e a REN 0,37% para 2,68 euros.

Já a Jerónimo Martins ganhou 1,17% para 19,49 euros, a Semapa 1,10% para 11,04 euros, os CTT 0,57% para 4,39 euros e a Sonae SGPS 0,55% para um euro. Já a Novabase ganhou 0,41% para 4,94 euros.

A tendência de ligeiras quedas foi transversal às principais bolsas no resto da Europa, com Paris a perder 0,32%, Frankfurt 0,09% e Londres 0,32%. Em contraciclo, a bolsa de Milão subiu 0,31% e Madrid 0,02%.

No mercado petrolífero, a meio da tarde, o barril de Brent (referência na Europa) caia 6,10% para 100,38 dólares, enquanto o petróleo bruto WTI cedia 6,26%, negociando nos 96,56 dólares.