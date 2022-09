Bolsa de Lisboa prolonga perdas pela oitava sessão consecutiva

© Daniel ROLAND/AFP

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em baixa, prolongando as perdas pela oitava sessão consecutiva, com o índice PSI a descer 0,56% para 5.961,93 pontos.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, cinco ficaram em alta e 10 em baixa, com a Altri a liderar as descidas (-1,87% para 5,53 euros).

A Semapa destacou-se nas subidas com um ganho de 3,57% para 14,50 euros, enquanto a NOS e a Sonae subiram 1,20% para 3,71 euros e 1,01 euros, respetivamente.

A Corticeira Amorim avançou 0,40% para 10,10 euros e a EDP registou uma pequena subida de 0,06% para 4,76 euros.

Nas maiores descidas, o BCP caiu 1,65% para 0,14 euros, a Greenvolt recuou 1,35% para 9,51 euros e a Galp perdeu 1,30% para 10,65 euros.

A pressionar o índice PSI estiveram também as descidas de 1,27% para 21,82 euros da Jerónimo Martins, de 1,23% para 3,21 euros dos CTT e de 0,62% para 24,02 euros da EDP Renováveis.

A Mota-Engil recuou 0,67% para 1,19 euros, apesar de ter anunciado que fechou o primeiro semestre de 2022 com um lucro de 12 milhões de euros, mais 37% do que os resultados registados no mesmo período do ano passado.

No período homólogo de 2021, o grupo havia apresentado lucros de oito milhões de euros, face aos resultados negativos de cinco milhões de euros obtidos em 2020, anunciou esta quinta-feira a construtora em comunicado.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com perdas acima de 1%. Londres desceu 1,86%, Frankfurt 1,60%, Paris 1,48%, Milão 1,19% e Madrid 1,02%.