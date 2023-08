Bolsa de Lisboa segue a cair 0,18% com Galp a liderar as perdas

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS (Imagem de Arquivo)

A bolsa de Lisboa negociava esta segunda-feira em baixa ligeira, com o índice PSI a cair 0,18%, para 6.035,08 pontos, e com a Galp a recuar 1,34% ao liderar as perdas.

Pelas 8.51 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, nove caíam, três subiam e quatro mantinham-se inalteradas, BCP, Corticeira Amorim, Ibersol e a NOS, respetivamente, nos 0,24 euros, 10,06 euros, 6,76 euros e 3,30 euros.

Numa sessão em que as principais praças europeias inverteram a tendência de queda inicial e estavam a negociar positivas, à exceção de Londres, que perdia 0,30%, a bolsa de Lisboa seguia a negociar em baixa ligeira (-0,18%).

As ações da Galp, por sua vez, recuavam 1,34% para 12,18 euros, as da EDP Energia caíam 1,08% para 16,96 euros e os 'papéis' da Greenvolt perdiam 1,03% para 6,26 euros.

A REN seguia a cair 0,41% para 2,45 euros, a EDP recuava 0,31% para 4,17 euros, os CTT caíam 0,29% para 3,42 euros e a Altri deslizava 0,09% para 4,22 euros.

A holding Sonae caía 0,16% para 0,96 euros e a Semapa recuava 0,15% para 12,92 euros.

Em contraciclo, seguiam a Mota Engil a ganhar 0,21% para 2,42 euros, a Navigator a avançar 0,19% para 3,20 euros e a retalhista Jerónimo Martins a subir 0,08 para 24,08 euros.