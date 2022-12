Bolsa de Lisboa segue a cair 0,43%

Edifício da Euronext Lisbon, na Avenida da Liberdade, em Lisboa © José António Domingues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Dezembro, 2022 • 10:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa negociava nesta quinta-feira com o índice PSI a cair 0,43% para 5.774,82 pontos, com a Navigater e a EDP a liderarem as quedas, com -4,46% e -0,7%, respetivamente.

Pelas 08:52 (hora em Lisboa), das 15 cotadas no principal índice bolsista português, 10 desciam, três subiam e duas mantinham-se inalteradas, a Corticeira Amorim e a Mota Engil, nos 8,82 euros e 1,22 euros, respetivamente, enquanto as principais praças europeias negociavam mistas.

As ações da Navigater caíam 4,46% para 3,68 euros enquanto as da EDP recuavam 0,70% para 4,56 euros e as da Altri perdiam 0,56% para 5,34 euros.

Na área energia, os títulos da EDP Renováveis caíam 0,55% para 21,75 euros, ao passo que na da banca o BCP perdia 0,48% para 0,15 euros.

Com uma queda abaixo dos 0,5%, surgem as ações da NOS a perderem 0,48% para 3,76 euros, as da retalhista Jerónimo Martins a caírem 0,29% para 20,56 euros e as da Greenvolt a recuarem 0,25% para 8,04 euros.

Por último, os CTT perdiam 0,16% para 3,41 euros e os 'papéis' da holding Sonae caíam 0,11% para 0,94 euros.

A contrariar as descidas estava a Galp, a subir 0,86% para 11,74 euros, a Semapa a ganhar 0,29% para 13,82 euros e as ações da REM a avançarem 0,19% para 2,57 euros.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou com o índice Standard & Poor's a cair 0,19% para 3.933,92 pontos, enquanto o Nasdaq perdia 0,51% para 10.958,55 pontos e o Dow Jones Industrial mantinha-se inalterado nos 33.597,92 pontos.

A bolsa de Tóquio fechou nesta quinta-feira a perder, seguindo o comportamento de Wall Street, na véspera, com os investidores a aguardarem pela reunião da FED na próxima semana.

No entanto, os analistas consultados pela agência financeira Bloomberg temem que os aumentos dos juros de referência nos Estados Unidos se mantenham ao longo do tempo e possam levar a economia norte-americana para uma recessão.

Para esta quinta-feira é esperado pelos investidores, nos Estados Unidos, o anúncio dos dados sobre os subsídios de desempregos no país.

Entretanto, o euro sofreu uma pequena alteração cotando-se a 1,0515 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos aumentou três pontos base para 3,45% e o petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 1,7%, para 73,21 dólares o barril.