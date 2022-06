Bolsa de Lisboa segue a ganhar 0,70%

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2022 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa segue esta quarta-feira em alta de 0,70%, para 6.028,82 pontos, acompanhando a tendência da maioria das praças europeias, com a Semapa e o BCP a liderarem os ganhos.

Pelas 09:12 (hora em Lisboa), das 15 cotadas no principal índice bolsista português, nove subiam e seis desciam.

Os títulos da Semapa avançavam 2,32% para 14,10 euros e seguiam-se as ações do BCP que valorizavam 2,04% para 0,17 euros, depois de a agência de "rating" Moody's ter revisto em alta a notação, colocando a dívida do banco liderado por Miguel Maya num nível de investimento e retirando-a do "lixo", com perspetiva estável.

Ainda na terça-feira, numa nota interna a que a Lusa teve acesso, o presidente executivo do BCP considerou que "este passo tem um significado muito relevante e reflete o excelente trabalho realizado por múltiplas equipas do banco ao longo de vários anos".

Já os títulos da EDP Renováveis subiam 0,97% para 21,85 euros, os da EDP avançavam 0,69% para 4,52 euros, a Navigator 0,67% para 3,89 euros e a Mota Engil a recuperar 0,48% para 1,26 euros.

Com uma menos valorização, mas ainda positiva seguiam as ações da Corticeira Amorim, com subida de 0,20% para 10,10 euros e as da holding Sonae a ganharem 0,18% para 1,11 euros.

A contrariar as subidas, surgem os CTT, que perdiam 2,48% para 3,14 euros, a Altri que recuava 1,02% para 6,32 euros, a Greenvolt a perder 0,44% para 6,82 euros e a operadora NOS a descer 0,43% para 3,72 euros.

As bolsas europeias seguem hoje a negociar em alta, esperando as decisões sobre as taxas de juros da Fed e sobre a reunião de emergência do Banco Central Europeu (BCE) para analisar a situação do mercado obrigacionista.

Pelas 08:20 (hora em Lisboa), as principais bolsas europeias estavam a negociar em alta, com Londres a subir 0,82%, Paris a avançar 0,95%, Frankfurt a recuperar 1,12%, Madrid a ganhar 1,67% e Milão a subir 2,92%.

Na terça-feira, Wall Street terminou a sessão sem rumo definido, no primeiro dia de uma reunião do comité de política monetária da Reserva Federal (Fed), do qual os investidores esperam medidas fortes contra o aumento dos preços.

Em relação à Reserva Federal, os analistas esperam que seja hoje anunciado um aumento de 50 ou até 75 pontos base nas taxas de juro de referência para o intervalo 1,25% a 1,50%.

Entretanto, o Banco Popular da China (banco central) manteve hoje a taxa de referência para empréstimos a médio prazo em 2,85%, numa altura em que tenta estimular a atividade económica, afetada pelas medidas de prevenção contra a pandemia de covid-19.

A produção industrial da China, por seu turno, cresceu 0,7%, em maio, em termos homólogos, segundo dados oficiais hoje divulgados, após a queda registada em abril devido às medidas de prevenção epidémica implementadas no país.

O indicador do crescimento da produção industrial na China, também foi divulgado, tendo surpreendido os analistas, já que previam uma nova queda, em torno de 0,7%, o que significaria em si mesma uma melhoria face a abril (-2,9%), o pior desempenho desde o primeiro trimestre de 2020, quando este país enfrentou o surto original do novo coronavírus.