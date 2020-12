Bolsa de Lisboa segue a negociar em baixa de 0,32%

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Dezembro, 2020 • 10:16 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa segue esta quinta-feira a negociar em baixa na última sessão do ano, a perder 0,32% para 4.906,12 pontos, com a Ibersol e a Mota-Engil a liderarem as quedas de 1,89% e 1,02%, respetivamente.

Pelas 08:58 (hora de Lisboa), das 18 cotadas no principal índice bolsista português, o PSI20, duas subiam, 13 caíam e três mantinham-se inalteradas, a Novabase, Ramada Investimentos e REN, respetivamente, nos 3,18 euros, 4,90 euros e 2,36 euros, num movimento semelhante ao das praças congéneres europeias.

As ações da Ibersol caíam 1,89% para 5,18 euros e as da Mota-Engil caíam 1,02% para 1,36 euros.

A retalhista Jerónimo Martins, por sua vez, perdia 0,50% para 13,83 euros, a Altri recuava 0,58% para 5,18 euros, a Galp caía 0,59% para 8,17 euros e os CTT recuavam 0,84% para 2,35 euros.

O BCP, por seu lado, perdia 0,80% para 0,12 euros e a NOS caía 0,77% para 2,85 euros.

Em contraciclo seguiam a Corticeira Amorim, a ganhar 2,33% para 11,40 euros, e a EDP a subir 0,23% para 5,21 euros.

Os investidores estão a avaliar os dados divulgados sobre a atividade de negócios na China (PMI - manufatura e serviços) no mês de dezembro, que foram piores do que o esperado pelos analistas, bem como o bloqueio do Senado norte-americano à ajuda adicional ('cheques') às famílias norte-americanas.

Citado pela agência Bloomberg, o ex-corretor da Merrill Lynch e fundador do boletim informativo "The Sevens Report", Tom Essaye, escrevia que os investidores continuam na sessão de hoje a "pesar as esperanças dos estímulos contra a evolução da pandemia", lembrando ainda que "os mercados têm aliviado da forte pressão sentida com muitas das soluções positivas para enfrentar o que se está a passar", atitude que prosseguirá "mais em 2021".

Na abertura de Nova Iorque, os investidores aguardam a divulgação dos novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.

Na área cambial, o euro recuou 0,1% para 1,2287 dólares.

O ouro, por sua vez, caiu 0,3% para 1.888,84 dólares a onça e o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,2% para 48,34 dólares o barril.