Bolsa de Lisboa segue a perder em contraciclo com o resto da Europa

A bolsa de Lisboa segue esta segunda-feira em baixa, com o índice PSI20 a cair 0,40% para 5.315,9 pontos, com a EDP a recuar 2,45% e a EDP Renováveis a descer 1,88%.

Pelas 8:20 em Lisboa, das 18 ações cotadas no principal índice da bolsa portuguesa, o PSI20, oito desciam, sete subiam e três estavam inalteradas, os CTT, Novabase e Ramada Investimentos, respetivamente, nos 4,39 euros, 4,55 euros e 5,8 euros, com as principais praças europeias a negociarem em terreno positivo.

As ações da EDP caíam 2,45% para 4,7 euros, as da EDP Renováveis perdiam 1,88% para 2,92 euros e as da Mota-Engil quebravam 0,53% para 1,32 euros.

A Ibersol seguia em baixa, a recuar 0,34% para 5,92 euros, a Navigator caía 0,26% para 3,04 euros, a REN quebrava 0,20% para 2,47 euros e a NOS perdia 0,11% para 3,48 euros.

Também em baixa seguiam os "papeis" da Altri, a descer 0,10% para 5,14 euros.

A contrariarem a queda do índice PSI20, a Galp estava a subir 0,78% para 8,28 euros, o BCP ganhava 0,57% para 0,12 euros e a Sonae recuperava 0,44% para 0,91 euros.

A Pharol, por seu lado, subia 0,30% para 0,10 euros, a Corticeira Amorim avançava 0,17% para 11,72 euros e a Semapa ganhava 0,17% para 11,72 euros.

As ações da retalhista Jerónimo Martins, por seu turno, subiam 0,05% para 18,26 euros.