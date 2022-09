Bolsa de Lisboa segue a subir 0,35% com Altri a liderar ganhos

© André Luís Alves / Global Imagens

A bolsa de Lisboa está esta sexta-feira a negociar em terreno positivo, a subir 0,35% para 5.986,83 pontos, com a Altri a ganhar 2,18% e a liderar os ganhos.

Pelas 08:54 (hora de Lisboa), das 15 cotadas no principal índice bolsista português, nove subiam, quatro desciam e duas, a Mota Engil e a Corticeira Amorim mantinham-se inalteradas nos 1,20 euros e 9,86 euros, respetivamente, numa Europa que negociava positiva.

As ações da Altri subiam 2,18% para 5,38 euros, seguidas do BCP, que avançava 2,15% para 0,16 euros e da Greenvolt que ganhavam 1,67% para 9,13 euros.

Ainda acima de 1%, a Galp ganhava 1,61% para 10,41 euros e a Navigater avançava 1,37% para 3,70 euros.

Já os "papéis" dos CTT valorizavam-se 0,76% para 3,32 euros, enquanto os da NOS subiam 0,51% para 3,52 euros e os da REN avançavam 0,39% para 2,61 euros.

Ainda a valorizar-se, as ações da holding da Sonae subiam 0,26% para 0,97 euros.

Em contraciclo, a EDP Renováveis caía 0,54% para 4,93 euros, a retalhista Jerónimo Martins perdia 0,45% para 22,18 euros, a Semapa descia 0,42% para 14,14 euros e a EDP Renováveis recuava 0,16% para 25,14 euros.

As principais bolsas europeias seguem hoje a negociar em alta, com os investidores a avaliarem as políticas monetárias contracionistas para travar a inflação na Europa e nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, o mercado de Wall Street encerrou em alta com o Dow Jones, o principal indicador, a subir 0,61%, após a garantia da Reserva Federal norte-americana em conter a inflação e o Banco Central Europeu ter subido os juros.

O índice Dow Jones avançou para 31.774,52 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,66% para 4.006,18 pontos e o Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, cresceu 0,60% para 11.862,13 pontos.

Os investidores estão a avaliar os efeitos do "aperto monetário" do BCE ao subir em 75 pontos base a taxa de juro diretora e estão a olhar para a próxima subida de taxas de juro da Fed, que se aproxima, e deverá também ser mais restritiva para conter a inflação.

Os economistas preveem que a Reserva Feral possa aumentar pela mesma margem as suas taxas de juro de referência, quando esta se reunir no final de setembro, e depois do presidente da Fed, Jerome Powell, ter reiterado que a Fed está determinada em conter as pressões inflacionistas, segundo a agência financeira Bloomberg.

Na conferência de imprensa, após o anúncio da subida das taxas de juro do BCE, Christine Lagarde afirmou que ainda se está "muito longe da taxa de juro necessária" para baixar a inflação para o objetivo do Banco Central Europeu, sinalizando que nas próximas reuniões continuará a haver "subidas agressivas".

Os ministros da Energia da União Europeia estão hoje reunidos para elaborar planos para corrigir uma crise sem precedentes, devido ao corte do gás por parte da Rússia e à subida dos seus preços, que ameaça minar a economia em geral, um encontro que está a ser seguido com "atenção" por parte dos investidores, segundo a Bloomberg.