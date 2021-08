Bolsa de Lisboa segue a subir 0,49% com Altri e EDP a valorizarem

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Agosto, 2021 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa seguia esta terça-feira a negociar em alta, com o índice PSI20 a subir 0,49% para 5.386,01 pontos, sendo que a Altri ganhava 1,15%, a EDP subia 1,05% e a EDP Renováveis avançava 0,90%.

Pelas 9:05 (horas de Lisboa), das 18 ações cotadas no principal índice português, o PSI20, 15 subiam, uma descia e duas mantinham-se inalteradas, a Ibersol e a Corticeira Amorim, respetivamente, nos 5,98 euros e 11,74 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam em terreno positivo.

As ações da Semapa subiam 1,20% para 0,93 euros, as da Altri avançavam 1,15% para 5,3 euros e as da Mota Engil ganhavam 1,05% para 1,35 euros.

No setor energético, a EDP estava a valorizar 0,99% para 4,71 euros e a a EDP Renováveis subia 0,90% para 22,36 euros.

Os "papéis" da Ramada Investimentos ganhavam 0,69%, para 5,82 euros, e os dos CTT subiam 0,67% para 4,47 euros, sendo que a NOS avançava 0,62%, para 3,54 euros, e a Pharol valorizava 0,60% para 0,10 euros.

Também a Galp negociava em alta de 0,45% para 8,52 euros, a REN subia 0,40% para 2,51 euros e o BCP valorizava 0,32% para 0,13 euros.

A Semapa, por sua vez, subia 0,17% para 11,72 euros e a retalhista Jerónimo Martins valorizava 0,08% para 18,35 euros.

A contrariar a subida do índice PSI20, está a Navigator a perder 0,40% para 3,04 euros.