Bolsa de Lisboa segue em alta com Semapa a liderar os ganhos

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI avançava 0,82% para 5.910,61, com 11 cotadas a valorizarem-se e quatro em queda.

Na quarta-feira, os acionistas da Semapa aprovaram, em Assembleia Geral, a distribuição de reservas no montante de quase 100 milhões de euros.

"Informamos que na Assembleia Geral extraordinária da sociedade, que teve lugar hoje, às 15:00, foi aprovada a proposta de distribuição de reservas no montante líquido por ação de 1,252 euros, a que corresponde o montante total líquido de 99.996.445 euros, a distribuir pelos acionistas na proporção das suas participações, com exclusão das ações próprias em carteira", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor em causa será pago a partir de 13 de dezembro e, desde o dia 09 do mesmo mês, as ações serão transacionadas em bolsa "sem conferirem direito ao pagamento de reservas".

Hoje, às ações da Semapa seguiam-se as da EDP Renováveis, Greenvolt e EDP, que subiam 2,22% para 22,54 euros, 1,87% para euros 8,18 euros e 1,70% para 4,60 euros, respetivamente.

As ações da REN e dos CTT valorizavam-se 1,58% para euros 2,57 euros e 1,57%, para 3,23 euros, pela mesma ordem, e a Jerónimo Martins ganhava 1,32% para 21,48 euros.

A registar ganhos inferiores a 1% estavam as ações da NOS (3,86 euros), da Sonae SGPS (0,97 euros), da Mota-Engil (1,23 euros) e da Corticeira Amorim (8,92 euros).

Em sentido contrário, as ações do BCP eram as que mais desciam de cotação, recuando 1,11% para 0,15 euros, enquanto a Navigator deslizava 0,21% para 3,86 euros e a Altri perdia 0,18% para 5,56 euros.

Também em terreno negativo, a Galp, que recuava 0,08% para 11,77 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, refletindo o ligeiro abrandamento da inflação na zona euro e o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, a sinalizar uma desaceleração na subida dos juros.

Antes da abertura na Europa, na Ásia, as bolsas estavam a registar ganhos, com os investidores ainda assim atentos ao evoluir da situação do coronavírus na China.

Na zona euro, a inflação caiu para 10% em novembro, sendo que em outubro estava nos 10,6%. Este é o primeiro recuo desde junho de 2021.

Esta quarta-feira o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, considerou ser provável que o aumento das taxas de juro possa desacelerar já em dezembro, confirmando a expectativa de uma moderação do ritmo de subidas das taxas de juro na próxima reunião de 14 de dezembro

"O momento de abrandar o ritmo das subidas das taxas de juro pode chegar já na reunião de dezembro", assinalou Jerome Powell, ressalvando, contudo, que o valor permanecerá alto para combater a inflação.

As palavras de Powell foram recebidas com ganhos significativos no mercado em Wall Street, onde o índice Dow Jones, seu principal indicador, ganhou 2,18%, para 34.589,77 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq fechou a valorizar 4,41%, para 11.468,00 pontos.

Os investidores aguardam hoje a divulgação e vários dados macroeconómicos na Europa e Estados Unidos, onde também serão divulgados dados sobre o índice de preços de consumo pessoal, a principal referência da Fed no âmbito da inflação, como referem os analistas do Bankinter, citados pela Efe.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,04 dólares, contra 1,0353 dólares na quarta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent caiu 0,52%, para 86,5 dólares.