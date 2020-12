Bolsa de Lisboa segue em alta depois de máximos nos EUA

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Pelas 09:25 (hora de Lisboa), das 18 cotadas 13 subiam e cinco desciam, com o principal índice português, o PSI20, a valorizar 0,85% para 4.91,13 pontos, à semelhança do que acontece com as bolsas europeias.

As ações da Ibersol subiam 1,82%, enquanto as da Sonae valorizavam 1,52% para 0,67 euros e as da REN ganhavam 1,47% para 2.41 euros.

Já a EDP subia 1,03% para 5,30 euros, sendo que a empresa anunciou que acordou a venda de 15,5% do défice tarifário de 2021 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 271 milhões euros.

A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis, disse igualmente que vendeu a sua participação acionista de 80% num portfólio eólico e solar com 563 megawatts (MW) de capacidade instalada nos Estados Unidos, à Connor, Clark & Lunn Infrastructure, por 684 milhões de dólares.

A NOS, por sua vez, ganhava 1,11% para 2,92 euros, a Pharol recuperava 0,78% para 2,41 euros, os CTT avançavam 0,84% para 2,41 euros, a retalhista Jerónimo Martins subia 0,65% para 13,99 euros e a EDP Renováveis recuperava 0,22% para 23,05 euros.

Em contraciclo, o BCP perdia 0,40% para 0,12 euros, a Galp deslizava caía 0,16% para 8,82 euros e a Corticeira Amorim perdia 0,18% para 10,90 euros.

As bolsas europeias seguem a transacionar em alta, animadas pela possibilidade nos novos estímulos nos Estados Unidos, nomeadamente de mais ajudas às famílias e depois dos máximos atingidos na segunda-feira em Wall Street.

Na segunda-feira, Nova Iorque fechou com máximos nos principais indicadores, depois da aprovação do pacote de 900 mil milhões de dólares para estimular a economia norte-americana, fortemente fustigada pela pandemia de Covid-19.

No final da primeira sessão da semana em Wall Street, o Dow Jones ganhou 0,68% e atingiu um máximo de 30.403,97 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) também alcançou valores nunca vistos subindo 0,87%, até aos 3.735,36 pontos e Nasdaq recuperou 0,74% para 12.899,42 pontos.

O preço do petróleo Brent, por seu lado, subiu 1% para 51,37 dólares o barril, enquanto o ouro se cotava a valorizar 0,3% para 1.878,56 dólares a onça.