Bolsa de Lisboa segue em alta e cresce 0,21% com Galp a liderar ganhos

Pelas 09:25, o PSI20 avançava 0,21% e encontrava-se nos 5.682,61 pontos.

À mesma hora, 11 "papéis" subiam, seis baixavam e Semapa e REN mantinham o seu valor em 11,84 e 2,56 euros, respetivamente.

A liderar as subidas estava a Galp, que avançava 1,96% para 9,36 euros, seguida pela Sonae, que aumentava 1,18% para 1,03 euros, e pela Jerónimo Martins, que crescia 0,93% para 20,71 euros.

A valorizar-se estava ainda a Ibersol (0,76% para 5,30 euros), BCP (0,76% para 0,15 euros), Corticeira Amorim (0,72% para 11,18 euros) e Novabase (0,38% para 5,34 euros).

No "verde" estavam ainda a Ramada (0,28% para 7,22 euros), Altri (0,18% para 5,70 euros), NOS (0,17% para 3,45 euros) e EDP Renováveis (0,09% para 21,50 euros).

Em sentido inverso, a EDP liderava as descidas, com uma desvalorização de 1,21% para 4,82 euros.

No 'vermelho' estavam também os CTT (-0,87% para 4,58 euros), a Pharol (-0,63% para 0,08 euros) e a Mota-Engil (-0,61% para 1,31 euros).

Desciam ainda a Greenvolt (-0,31% para 6,50 euros) e a Navigator (-0,06% para 3,40 euros).

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, com o índice PSI20 a avançar 0,58% para 5.670,45 pontos e a Galp a liderar os ganhos, subindo mais de 5%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje com tendência mista, seguindo a tendência do mercado de Wall Street, que fechou sem rumo, apesar de um novo recorde do Dow Jones.

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1305 dólares, contra 1,1296 dólares na terça-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,98 dólares, depois de fechar a 80,00 dólares na terça-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).