Bolsa de Lisboa segue em baixa com CTT a caírem mais de 3%

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em baixa, a seguir a tendência da abertura, com as ações dos CTT a caírem 3,58% para 3,90 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI recuava 0,03% para 5.814,45 pontos, com sete 'papéis' a descerem de cotação, seis a subirem e dois a manterem (Corticeira Amorim em 10,30 euros e Semapa em 13,12 euros).

Às ações dos CTT, seguiam-se as do BCP e da EDP Renováveis, que se desvalorizavam 1,78% para 0,14 euros e 1,51% para 20,81 euros.

Outros dos títulos que mais desciam eram os da Greenvolt, Altri e Mota-Engil, que recuavam 1,04% para 6,67 euros, 0,74% para 6,75 euros, e 0,62% para 1,29 euros.

Em sentido contrário, as ações da REN, Sonae e EDP valorizavam-se, designadamente 1,39% para 2,91 euros, 1,05% para 4,51 euros e 0,87% para 1,05 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam esta manhã em baixa, pendentes da mensagem que possa ser lançada sobre a guerra na Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente russo vai presidir esta segunda-feira o tradicional desfile militar da vitória sobre a Alemanha nazi na praça Vermelha de Moscovo.

Entretanto, os juros das dívidas voltaram a disparar de uma forma generalizada.

Num contexto de tensão monetária, os juros das dívidas não deverão parar de subir até que a taxa de inflação inverta a tendência de alta, referem analistas da Renta4 citados pela Efe.

No mercado de matérias-primas, o petróleo Brent, de referência na Europa, descia ligeiramente esta manhã.

Na China, onde as restrições para travar a expansão da covid-19 foram endurecidas, foi conhecido que o valor das trocas comerciais entre o país e o resto do mundo aumentou 0,1% em abril em termos homólogos, que traduz um significativo travão face a março (5,8%).

No contexto da guerra, o Japão anunciou que vai embargar as importações de petróleo russo, enquanto os EUA aprovaram uma nova bateria de sanções contra a Rússia no âmbito da reunião do G7.

Os países da União Europeia foram incapazes de alcançar um acordo para proibir as importações de petróleo russo devido às dificuldades que o embargo implica para alguns Estados membros devido à dependência do petróleo de Moscovo.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a cair 0,30% para 32.899,37 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,40% para 12.144,66 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0511 dólares, contra 1,0551 dólares na sexta-feira e o mínimo desde abril de 2017, de 1,0509 dólares, verificado em 2 de maio de 2022.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 111,55 dólares, contra 112,39 dólares na sexta-feira.