Bolsa de Lisboa segue em terreno positivo, em contraciclo com a Europa

A bolsa portuguesa seguia em terreno positivo, tal como a de Londres, em contraciclo com a Europa, com o principal índice PSI a valorizar 0,31% para 5.884,20 pontos, impulsionada pela subida do BCP.

Cerca de meia hora após a abertura dos mercados, seis títulos das 15 empresas cotadas no índice seguiam a valorizar, a Corticeira Amorim e a REN - Redes Energéticas Nacionais estavam inalteradas e as restantes sete em terreno negativo.

O BCP liderava os ganhos, ao valorizar 1,48% para 0,17 euros, seguido da Semapa (+0,96% para 12,56 euros), Galp Energia (+0,73% para 12,37 euros), Jerónimo Martins (+0,38% para 20,98 euros), NOS (+0,31% para 3,90 euros) e EDP Renováveis (+0,15% para 20,69 euros).

Do lado das perdas, destaque para a Altri, cujas ações recuavam 1,35% para 4,98 euros, seguida da Greenvolt, que perdia 0,90% para 7,71 euros.

A Navigator perdia 0,52% para 3,46 euros e os CTT desvalorizavam 0,47% para 3,17 euros. Também em terreno negativo seguiam a EDP (-0,35% para 4,84 euros), Mota-Engil (-0,16% para 1,22 euros) e a Sonae (-0,05% para 0,97 euros).

Sensivelmente à mesma hora, as principais praças europeias seguiam em terreno negativo, com exceção de Londres, com o FTSE 100 a inverter a tendência de abertura e a ganhar 0,20%.

As perdas oscilavam entre os 0,53% de Paris (CAC 40) e os 0,10% de Madrid (IBEX 35).